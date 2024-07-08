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За семь дней более 40 человек пострадали в ДТП в Иркутской области

Два человека погибли в авариях на территории Приангарья с 1 по 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 7 июля на территории Иркутской области пострадали в 35 авариях 29 взрослых и 13 несовершеннолетних, а два погибли. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

— С участием водителей, нарушивших правила применения ремней безопасности произошло два ДТП. В восьми случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительских прав, трое из них ранее были лишены права управления, — поделились в ведомстве.

Среди распространенных причин аварий неправильное расположение авто на дороге, выбор скорости и несоблюдение дистанции между транспортными средствами. Реже причинами ДТП становились нарушения при проезде пешеходного пешехода и соблюдения очередности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутском районе произошло 13 автоаварий в которых пострадало 16 человек.