Стали известны подробности трагедии с катером в Хабаровске

Операция по поиску двух девушек и судоводителя перевернувшегося в ночь с субботы на воскресенье, 7 июля, у Амурского моста в Хабаровске катера «Амур-2» пока не принесла результатов. Три группы спасателей на плавсредствах вместе с полицейскими продолжают прочёсывать акваторию и берега. Уже обследовано около 42 километров от моста до протоки Хохлацкой около села Воронежское-3, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.