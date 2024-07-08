Стали известны подробности трагедии с катером в Хабаровске

Операция по поиску двух девушек и судоводителя перевернувшегося в ночь с субботы на воскресенье, 7 июля, у Амурского моста в Хабаровске катера «Амур-2» пока не принесла результатов. Три группы спасателей на плавсредствах вместе с полицейскими продолжают прочёсывать акваторию и берега. Уже обследовано около 42 километров от моста до протоки Хохлацкой около села Воронежское-3, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Как рассказал корреспонденту нашего издания информированный источник, по предварительным данным, двое мужчин около 23 часов субботы, 6 июня, пригласили на катер «Амур-2» трёх девушек, с которыми познакомились на набережной, прокатиться по ночной реке. Около половины первого ночи воскресенья в районе Амурского моста водитель катера попытался сделать очень крутой вираж. Судно сильно накренилось и начало стремительно тонуть. Самостоятельно добраться до берега вплавь смогли два участника прогулки. Поиски судоводителя и двух его пассажирок продолжаются. Предположительно, люди в катере находились без спасательных жилетов. С родными пропавших работают психологи МЧС.
— Хабаровским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. — В настоящий момент осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Координацией работы следственных органов и спасателей занимается Хабаровская транспортная прокуратура. Она проводит по факту случившегося проверку. По её итогам будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.