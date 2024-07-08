В Хабаровске начнется суд над москвичом за смертельные побои

По материалам следствия, в феврале 2024 года обвиняемый приехал в Хабаровск для покупки автомобиля и остановился в одной из гостиниц. В состоянии алкогольного опьянения он вступил в конфликт с другим постояльцем отеля, нанёс ему многочисленные удары, причинившие тяжкий вред здоровью, что в итоге привело к смерти потерпевшего.