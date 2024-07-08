В Хабаровске начнется суд над москвичом за смертельные побои

В Хабаровске, в Индустриальном районе состоится суд над мужчиной, которому вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти по неосторожности, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование уголовного дела против 35-летнего москвича. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с последующей смертью).
По материалам следствия, в феврале 2024 года обвиняемый приехал в Хабаровск для покупки автомобиля и остановился в одной из гостиниц. В состоянии алкогольного опьянения он вступил в конфликт с другим постояльцем отеля, нанёс ему многочисленные удары, причинившие тяжкий вред здоровью, что в итоге привело к смерти потерпевшего.
«В процессе расследования были проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, включая допросы свидетелей и экспертизы. Собранные доказательства позволили предъявить обвинение в указанном преступлении. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения», — сообщает Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.