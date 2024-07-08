Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ищут 41-летнего мужчину с татуировкой на плече

Он последний раз выходил на связь 4 июля.

Источник: Соцсети

Поиск 41-летнего мужчины с татуировкой на плече организован в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт об Алексее Филипском из Лысьвы. По данным организации, мужчина последний раз выходил на связь 4 июля. С того момента его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 178 сантиметров, у него плотное телосложение. Алексей был одет в серые футболку и шорты, а также чёрные кроссовки.

Все, кто знает о местонахождении Алексея, могут сообщить об этом по телефонам 112 и 8−912−880−41−60.