В Пермском крае ищут 41-летнего мужчину с татуировкой на плече

Поиск 41-летнего мужчины с татуировкой на плече организован в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион59».
Речь идёт об Алексее Филипском из Лысьвы. По данным организации, мужчина последний раз выходил на связь 4 июля. С того момента его местонахождение неизвестно.
Рост пропавшего 178 сантиметров, у него плотное телосложение. Алексей был одет в серые футболку и шорты, а также чёрные кроссовки.
Все, кто знает о местонахождении Алексея, могут сообщить об этом по телефонам 112 и 8−912−880−41−60.