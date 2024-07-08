Мужчина погиб на пожаре в садовом доме в Зиминском районе

По данным спасателей, за минувшие выходные в Иркутской области произошло 14 пожаров. 6 возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём, 4 — из-за короткого замыкания, ещё по 2 — из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, поджога и аварийного режима работы электросети. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.