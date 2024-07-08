Мужчина погиб на пожаре в садовом доме в Зиминском районе

К моменту прибытия спасателей садовый дом был полностью охвачен огнём.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, внутри дома при тушении пожара обнаружили тело погибшего мужчины 1947 года рождения. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
По данным спасателей, за минувшие выходные в Иркутской области произошло 14 пожаров. 6 возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём, 4 — из-за короткого замыкания, ещё по 2 — из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, поджога и аварийного режима работы электросети. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.