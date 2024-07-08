После ливня многие улицы Новосибирска ушли под воду

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске суд обязал мэрию оборудовать город ливневками. Так в Первомайском районе сибирской столицы на улице Одоевского мэрия установила ливневые канализации. Кроме того, в середине июня суд обязал муниципалитет установить ливневки на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и Бердском шоссе.