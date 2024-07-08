После ливня многие улицы Новосибирска ушли под воду

«Участок Красного проспекта от Кропоткина до площади Калинина превратился в огромную лужу», — сообщает автор поста.
Интернет-пользователи напомнили властям города о качественном ограждении и улиц и ливневках. Аналогичная история наблюдалась и на улице Вавилова.
Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске суд обязал мэрию оборудовать город ливневками. Так в Первомайском районе сибирской столицы на улице Одоевского мэрия установила ливневые канализации. Кроме того, в середине июня суд обязал муниципалитет установить ливневки на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и Бердском шоссе.