Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ливня многие улицы Новосибирска ушли под воду

НОВОСИБИРСК, 8 июля, ФедералПресс. После обрушившейся непогоды и сильного дождя, улицы сибирской столицы ушли под воду. Об этом сообщают сибиряки в паблике «Инцидент Новосибирск».

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

«Участок Красного проспекта от Кропоткина до площади Калинина превратился в огромную лужу», — сообщает автор поста.

Интернет-пользователи напомнили властям города о качественном ограждении и улиц и ливневках. Аналогичная история наблюдалась и на улице Вавилова.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске суд обязал мэрию оборудовать город ливневками. Так в Первомайском районе сибирской столицы на улице Одоевского мэрия установила ливневые канализации. Кроме того, в середине июня суд обязал муниципалитет установить ливневки на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и Бердском шоссе.