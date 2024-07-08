Российские зенитчики под Авдеевкой прикрыли артиллерийские позиции от дронов

Российские военные, определив направление и азимут на летящий объект, попытались сбить его из пулемета. Однако слишком большая высота полета разведывательного беспилотника не позволила поразить цель. Поэтому зенитчики привели ЗРК «Стрела-10» в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и, захватив цель в визир, произвели пуск ракеты. Вражеский дрон был уничтожен на безопасном расстоянии.