Эти простые действия принесут удачу и богатство. Зурхай от бурятского ламы на неделю с 8 по 14 июля 2024

Зурхай на неделю с 8 по 14 июля 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. Он подсказывает буддистам благоприятные и неблагоприятные дни.
Зурхай на 8 июля, понедельник.
Удачный день для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно отправляться в путешествия, переезжать, решать судебные и военные дел. Стрижка волос в этот день принесет достаток.
Но не стоит покупать обновки, заниматься экстримом, скачками, гонками, брачными делами, посещать кладбище и отправляться на охоту. Крайне не рекомендуется проводить любые детские мероприятия, обучать малышей ходить и всему новому.
Особенно повезет людям, родившимся в годы Овцы и Собаки.
Зурхай на 9 июля, вторник.
Этот день благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, путешествий, переездов, судебных и военных дел. Поход к парикмахеру улучшит финансовое положение.
Но лучше отложить в этот день любые начинания, покупку изделий из шкуры, пуха, кожи, не посещать кладбище и свадебные церемонии. Лама также рекомендует лучше приглядывать за малышами.
Удача повернется к людям, родившимся в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. А вот тем, кто родился в годы Обезьяны и Курицы повезет меньше.
Зурхай на 10 июля, среда.
Животноводство, растениеводство, культура, наука, торговля, благотворительность и похоронные дела — всем можно успешно заниматься в этот день. Оказание помощи защитить брак от злых языков, зависти и раздоров. Многие купли-продажи будут удачными, а стрижка волос придаст сил.
Но не стоит браться за какие-то начинания, отправляться в путешествия, покупать бывшую в употреблении технику, одежду и обувь, заниматься решением судебных и брачных дел, ездить на охоту.
День сложится удачно у людей, которые родились в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот людям, родившимся в годы Змеи и Коня нужно быть осторожнее.
Зурхай на 11 июля, четверг.
Смело занимайтесь животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляйтесь в путешествия, беритесь за какие-либо начинания, решайте брачные и судебные дела. Оказание помощи защитят от ожогов, возгораний, пожаров, скачков давления и прочих бед. Стрижка волос привлечет богатство.
Но ни в коем случае в этот день нельзя рубить деревья и кусты, заниматься костоправством, покупать машину или коня, заниматься военными, охотничьими и похоронными делами.
Повезет людям, родившимся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. Непросто сложится день у тех, кто родился в годы Коровы, Овцы и Собаки.
Зурхай на 12 июля, пятница.
Задумали заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, поехать на кладбище или решить военные и судебные вопросы? День благоволит этому. Запланируйте и визит к парикмахеру. Это улучшит внешний вид.
Но это не удачный день для возвращения долгов, путешествий и переездов, любых начинаний. Стоить отменить закладку фундамента и посещение ЗАГСа. Лама не рекомендует перевозить ценные вещи, совершать транзакции, переводить значимые суммы денег, ценные бумаги, а также начинать ремонт дома.
День сложится успешно у людей, родившихся в годы Змеи, Коня, Обезьяны и Курицы. А во тем, кто родился в годы Тигра и Зайца не стоит полагаться на «авось».
Зурхай на 13 июля, суббота.
В субботу стоит заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправиться в путешествие, решать вопросы, связанные с похоронными, судебными и военными делами. Возиться с землей, песком, глиной и другими сыпучими материалами — полезно для энергетики желудочно-кишечного тракта.
Но стоит отменить планы, если вы задумали какие-либо начинания, закладку фундамента, заниматься инвестициями, вложениями и вкладами, а также приготовлениями к церемонии бракосочетания. Стрижка волос приведет к ссоре.
Все будет успешно складываться у людей, родившихся в годы Коровы, Тигра и Зайца. А вот тем, кто родился в годы Мыши и Свиньи стоит быть осторожнее.
Зурхай на 14 июля, воскресенье.
Что можно делать в воскресенье? Заниматься животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, многими начинаниями, благотворительностью, брачными, военными и судебными делами. Приручение, дрессировка животных будут весьма полезны для нервной и психической систем. Оказание помощи и участие в молебнах принесут здоровье, защиту от болезней, инфекций, порчи и неудач. Отличный день для завершения, закрытия дел, проектов, помещений, разрушения старых построек, уничтожения ненужного и ветхого. Стрижка волос продлит жизнь.
Путешествия же стоит отложить. Также, как и переезды и решение охотничьих и похоронных дел.
У людей, которые родились в годы Драконы, улучшится самочувствие.