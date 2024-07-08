Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с ЖК «Магеллан» в реке Казанке утонул парень

Трагедия произошла в Казани накануне — в реке Казанке утонул юноша, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

22-летний молодой человек пошел купаться в реке напротив ЖК «Магеллан» в Ново-Савиновском районе города. Отплыв на несколько метров от берега, парень начал тонуть. Очевидцы вызвали спасателей, но было слишком поздно.

Прибывшая на место водолазная группа обнаружила тело парня в 20 метрах от берега, подняла его с 3-метровой глубины и передала полицейским.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает, что купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать в незнакомых, не оборудованных для этого местах — смертельно опасно.

МЧС