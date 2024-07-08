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Преступники в Хабаровске использовали ребенка для кражи 383 тысяч рублей

В Хабаровске преступники через Likee вовлекли ребенка в мошенничество, заставив девочку снять видео банковской карты родителей.

Источник: Freepik

В Хабаровске 37-летний житель города обратился в полицию, сообщив о мошенничестве. Инцидент связан с его дочерью, 9-летней девочкой, — сообщает АиФ-Дальинформ.

На платформе коротких видео Likee девочке написал неизвестный пользователь и предложил приобрести виртуальные алмазы для игры.

Ребенок согласился и, чтобы совершить покупку, ей было предложено снять на видео банковскую карту родителей с обеих сторон и передать этот материал. Девочка также передала мошенникам код, который ей пришел. В итоге преступники смогли похитить с банковской карты потерпевшего 383 тысячи рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”, куда входит наказание до 6 лет лишения свободы» — соВрио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — сообщил Врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.