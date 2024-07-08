Преступники в Хабаровске использовали ребенка для кражи 383 тысяч рублей

Ребенок согласился и, чтобы совершить покупку, ей было предложено снять на видео банковскую карту родителей с обеих сторон и передать этот материал. Девочка также передала мошенникам код, который ей пришел. В итоге преступники смогли похитить с банковской карты потерпевшего 383 тысячи рублей.