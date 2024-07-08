Вчера, 7 июля, в Воронежской области после атаки беспилотников произошел пожар на складе с «взрывоопасными объектами». Вводился режим чрезвычайной ситуации, была организована эвакуация одного населенного пункта. Над Белгородской областью 6 июля были сбиты семь БПЛА, никто не пострадал.
Над Белгородской и Воронежской областями сбили два БПЛА
Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области. Еще один БПЛА был уничтожен над Воронежской областью. Информации о пострадавших и разрушениях нет.