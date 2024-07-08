ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в ЦОС.
Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине». Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке операции и ее реализации, добавили в ЦОС.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — сообщили в ЦОС.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, носитель ядерных и обычных бомб и ракет.