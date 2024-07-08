ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине». Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке операции и ее реализации, добавили в ЦОС.