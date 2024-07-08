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ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ФСБ пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в ЦОС.

Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине». Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке операции и ее реализации, добавили в ЦОС.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — сообщили в ЦОС.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, носитель ядерных и обычных бомб и ракет.
ФСБ