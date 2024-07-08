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В челябинском карьере утонул мужчина

Трагические цифры смертности на водоёмах неумолимо растут. Ещё один погибший пополнил этот список. Мужчина решил нырнуть в карьер «Изумрудный» в Челябинске. Подробнее рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Карьер является одним из самых травмоопасных водоёмов. Но, несмотря на предупреждающие знаки «Купание запрещено», люди продолжают здесь купаться и не только. Так, мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания. Его тело из водоёма достали городские спасатели.

Сотрудники МЧС неустанно обращаются к гражданам с просьбой соблюдать простые правила безопасности:

  • не купаться в необорудованных местах;
  • не нырять, не зная дна водоёма;
  • не устраивать заплыв в алкогольном опьянении;
  • не оставлять ребёнка у воды без внимания даже на минуту.