В челябинском карьере утонул мужчина

Карьер является одним из самых травмоопасных водоёмов. Но, несмотря на предупреждающие знаки «Купание запрещено», люди продолжают здесь купаться и не только. Так, мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания. Его тело из водоёма достали городские спасатели.
Сотрудники МЧС неустанно обращаются к гражданам с просьбой соблюдать простые правила безопасности:
- не купаться в необорудованных местах;
- не нырять, не зная дна водоёма;
- не устраивать заплыв в алкогольном опьянении;
- не оставлять ребёнка у воды без внимания даже на минуту.