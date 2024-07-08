В челябинском карьере утонул мужчина

Карьер является одним из самых травмоопасных водоёмов. Но, несмотря на предупреждающие знаки «Купание запрещено», люди продолжают здесь купаться и не только. Так, мужчина нырнул в воду с крыши заброшенного здания. Его тело из водоёма достали городские спасатели.