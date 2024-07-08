12 человек погибли и 18 пропали после оползня на золотой шахте в Индонезии

Уточняется, что пять человек удалось спасти, поиски 18 пропавших продолжаются. В деревне, где произошел сход оползня, также разрушены несколько домов и мост. Местных жителей предупредили, что сильные дожди продолжат идти еще два дня и призвали их быть более бдительными.