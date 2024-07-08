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12 человек погибли и 18 пропали после оползня на золотой шахте в Индонезии

Как минимум 12 человек погибли, еще 18 считаются пропавшими без вести из-за разрушительного оползня на золотом руднике на индонезийском острове Сулавеси. Такую информацию озвучило издание Times of India.

Источник: Комсомольская правда

Уточняется, что пять человек удалось спасти, поиски 18 пропавших продолжаются. В деревне, где произошел сход оползня, также разрушены несколько домов и мост. Местных жителей предупредили, что сильные дожди продолжат идти еще два дня и призвали их быть более бдительными.

Недавно непогода накрыла Швейцарию накрыла непогода. Из-за проливных дождей сошли несколько оползней, в результате погибли пять человек. Среди них четверо немецких отдыхающих — женщины в возрасте от 73 до 76 лет родом из Баден-Вюртемберга. После обрушения моста в некоторые части долины стало невозможно добраться по дорогам. Правоохранители призвали граждан сократить до минимума перемещения.