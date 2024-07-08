В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар

ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Лесной пожар возле села в Старополтавской районе Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. Администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара. По данным администрации, к вечеру пятницы была объявлена локализация возгорания.
«Пожар ликвидирован в 4.55», — сообщили в МЧС.