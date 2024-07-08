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В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар

В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар возле села Салтово.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Лесной пожар возле села в Старополтавской районе Волгоградской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. Администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара. По данным администрации, к вечеру пятницы была объявлена локализация возгорания.

«Пожар ликвидирован в 4.55», — сообщили в МЧС.

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