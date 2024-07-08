В Волгоградской области ликвидировали лесной пожар

Ранее МЧС сообщало, что с пятницы возле села Салтово горела хвойная подстилка в сосновом лесу возле села в Старополтавском районе Волгоградской области, угрозы населенному пункту нет. Администрация района объявила режим повышенной готовности из-за пожара. По данным администрации, к вечеру пятницы была объявлена локализация возгорания.