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МО: артиллерия поддержала штурмовые группы при освобождении Раздоловки

Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского подразделения ВДВ поддерживали огнем штурмовые группы при освобождении села Раздоловка на территории ДНР в течение нескольких часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт Раздоловка в ДНР был освобожден, ВСУ понесли потери в размере до 4410 военнослужащих.

Сообщается, что разведчики передали координаты обнаруженного врага и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанкового орудия «Рапира» открыл огонь по целям. Во время операции расчет и орудие были атакованы FPV-дронами ВСУ. Несмотря на ранения, военные ВДВ не покинули своих позиций и продолжили оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям.

В оборонном ведомстве отметили, что бой продолжался несколько часов, и в результате слаженных действий артиллеристов и штурмовиков село Раздоловка было полностью взято под контроль тульскими десантниками.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.