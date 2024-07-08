МО: артиллерия поддержала штурмовые группы при освобождении Раздоловки

Сообщается, что разведчики передали координаты обнаруженного врага и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанкового орудия «Рапира» открыл огонь по целям. Во время операции расчет и орудие были атакованы FPV-дронами ВСУ. Несмотря на ранения, военные ВДВ не покинули своих позиций и продолжили оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям.