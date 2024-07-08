По данным ведомства, населенный пункт Раздоловка в ДНР был освобожден, ВСУ понесли потери в размере до 4410 военнослужащих.
Сообщается, что разведчики передали координаты обнаруженного врага и его склада с боеприпасами, после чего расчет противотанкового орудия «Рапира» открыл огонь по целям. Во время операции расчет и орудие были атакованы FPV-дронами ВСУ. Несмотря на ранения, военные ВДВ не покинули своих позиций и продолжили оказывать огневую поддержку штурмовым подразделениям.
В оборонном ведомстве отметили, что бой продолжался несколько часов, и в результате слаженных действий артиллеристов и штурмовиков село Раздоловка было полностью взято под контроль тульскими десантниками.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.