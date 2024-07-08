Прокуратура Новосибирской области накажет перевозчика за горевшую маршрутку

«Выявлены нарушения требований к прохождению водителями предварительных и периодических медицинских осмотров, использования транспортного средства, не внесенного в реестр лицензий, несоблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей», — говорится в сообщении прокуратуры.