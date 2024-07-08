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Прокуратура Новосибирской области накажет перевозчика за горевшую маршрутку

В мае 2024 в Бердске на дороге загорелась маршрутка.

Источник: Соцсети

Прокуратура Бердска опубликовала результаты проверки после возгорания маршрутки № 331 — это случилось 8 мая 2024 года на Бердском шоссе. В салоне находилось 14 пассажиров.

«Выявлены нарушения требований к прохождению водителями предварительных и периодических медицинских осмотров, использования транспортного средства, не внесенного в реестр лицензий, несоблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении организации перевозчика возбудили два административных дела по четырём статьям КоАП РФ. Руководителям, которые ответственны за медосмотры, внесли представления. Сообщается, что нарушения устранены.

Также, 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура