Прокуратура Новосибирской области накажет перевозчика за горевшую маршрутку

Прокуратура Бердска опубликовала результаты проверки после возгорания маршрутки № 331 — это случилось 8 мая 2024 года на Бердском шоссе. В салоне находилось 14 пассажиров.
«Выявлены нарушения требований к прохождению водителями предварительных и периодических медицинских осмотров, использования транспортного средства, не внесенного в реестр лицензий, несоблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей», — говорится в сообщении прокуратуры.
В отношении организации перевозчика возбудили два административных дела по четырём статьям КоАП РФ. Руководителям, которые ответственны за медосмотры, внесли представления. Сообщается, что нарушения устранены.
Также, 7 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.