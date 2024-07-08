19 человек застряли на острове на Волге из-за сломавшегося катера

19 человек застряли на острове реки Волга в Нижнем Новгороде. Среди них есть восемь детей, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Происшествие случилось в воскресенье, 7 июля, в 21 часов. Нижегородцы прибыли на остров для отдыха — он находится прямо среди реки напротив дома № 3 по улице Сибирской в Канавинском районе.
После отдыха посетители собирались вернуться обратно в город, однако катер, на котором они приплыли, сломался. Тогда они обратились в МЧС.
На место прибыли спасатели на катере «Мастер 510» и эвакуировали всех отдыхающих на «большую землю». Неисправный катер дошел своим ходом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские медики спасли нижегородку, упавшую с высоты нескольких этажей.