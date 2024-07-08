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Два человека погибли в ночных ДТП в Уфе

В Уфе ночью произошли два ДТП с двумя погибшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

Накануне ночью 32-летний уфимец за рулем ВАЗ-2114 на улице Сельской Богородской врезался в электроопору. Водитель был доставлен в больницу, где вскоре скончался. По факту аварии начато разбирательство.

Сегодня после полуночи на проспекте Октября 39-летний уфимец за рулем мотоцикла «Хонда», двигаясь в направлении Черниковки, сбил неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате мужчина на вид 40−45 лет от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается. Сам мотоциклист был госпитализирован.

По факту дорожной аварии проводится проверка.