Два человека погибли в ночных ДТП в Уфе

Сегодня после полуночи на проспекте Октября 39-летний уфимец за рулем мотоцикла «Хонда», двигаясь в направлении Черниковки, сбил неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате мужчина на вид 40−45 лет от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается. Сам мотоциклист был госпитализирован.