Два человека погибли в ночных ДТП в Уфе

Накануне ночью 32-летний уфимец за рулем ВАЗ-2114 на улице Сельской Богородской врезался в электроопору. Водитель был доставлен в больницу, где вскоре скончался. По факту аварии начато разбирательство.
Сегодня после полуночи на проспекте Октября 39-летний уфимец за рулем мотоцикла «Хонда», двигаясь в направлении Черниковки, сбил неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате мужчина на вид 40−45 лет от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается. Сам мотоциклист был госпитализирован.
По факту дорожной аварии проводится проверка.