В Свердловской области за выходные утонули один ребенок и трое взрослых

В Свердловской области установлен печальный антирекорд. За выходные в регионе утонули четыре человека: один ребенок и трое взрослых. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
— За выходные дни на водоемах Свердловской области погибли четыре человека, из них один ребенок. МЧС России напоминает: вода ошибок не прощает! — напомнили спасатели.
Сотрудники МЧС попросили уральцев помнить несколько правил. Так, свердловчанам советуют купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не заходить в воду пьяным.
Ранее полиция Екатеринбурга проводила проверки на водоемах. В уральской столице участились несчастные случаи, связанные с получением травм и гибелью детей и взрослых на водоемах. Цель рейдов — обеспечение безопасности.