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В Свердловской области за выходные утонули один ребенок и трое взрослых

На Среднем Урале за два дня утонули четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области установлен печальный антирекорд. За выходные в регионе утонули четыре человека: один ребенок и трое взрослых. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

— За выходные дни на водоемах Свердловской области погибли четыре человека, из них один ребенок. МЧС России напоминает: вода ошибок не прощает! — напомнили спасатели.

Сотрудники МЧС попросили уральцев помнить несколько правил. Так, свердловчанам советуют купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не заходить в воду пьяным.

Ранее полиция Екатеринбурга проводила проверки на водоемах. В уральской столице участились несчастные случаи, связанные с получением травм и гибелью детей и взрослых на водоемах. Цель рейдов — обеспечение безопасности.

МЧС