Близкий человек королевы красоты из Бурятии Сэсэг Буиновой резко ответил на слухи о причастности к ее исчезновению мужа

Громкую историю исчезновения финалистки конкурса красоты из Бурятии вот уже третий месяц обсуждают не только жители республики, но и других регионов страны. 30-летняя Сэсэг Буинова, мать двоих детей и любимая жена таинственно пропала в середине апреля. Одновременно с ней исчез и ее знакомый — 26-летний Станислав Норбоев. Все это время пользователи сети строят различные догадки и предположения о том, что могло произойти с сибирячкой. Это придуманный пиар-ход, криминал или несчастный случай? Все эти версии рассматривались в том числе и на днях в эфире федерального шоу «Малахов». Среди гостей студии нашлись и те, кто предположил, что к исчезновению Сэсэг и ее нового знакомого из ревности мог быть причастен муж женщины. Однако на данный момент это не больше чем слухи. Что произошло на самом деле — предстоит выяснить следователям.
Сели в автомобиль и пропали.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, Сэсэг Буинова исчезла вечером 11 апреля после того, как отправилась подработать водителем в такси. По словам близких сибирячки, для нее это было привычным делом. Она уехала из дома на своем автомобиле Mitsubishi Outlander.
Однако обратно женщина не вернулась, а ее телефон оказался вне зоны доступа.
Семья Сэсэг обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Ориентировки с фотографией и описанием внешности пропавшей начали быстро распространяться на улицах города, новостных лентах и соцсетях.
Вскоре в одном из дворов многоквартирного дома была обнаружена иномарка женщины. Но с внедорожника были скручены номера, которые нашли в багажнике. В салоне, со стороны водительского сидения виднелась кровь.
14 апреля стало известно о том, что беда пришла в еще одну семью из Улан-Удэ. Бесследно исчез 26-летний Станислав Норбоев. О его местонахождении также ничего не было известно с 11 апреля — того самого дня, когда пропала и Сэсэг. Очевидцы утверждали, что последний раз мужчину видели в том же дворе, где был найден автомобиль сибирячки. Правоохранители выяснили, что Сэсэг и Станислав действительно знали друг друга и в тот вечер находились вместе.
— Женщина встретила знакомого на площадке перед магазином крупной торговой сети. Он сел в салон ее автомобиля. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении. По факту пропажи женщины заведено уголовное дело, — поясняли в СУ СКР по Республике Бурятия.
Произошло убийство?
Волонтеры поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжали поиски. В пригороде Улан-Удэ были обнаружены личные вещи пропавшей сибирячки. Затем волонтеры нашли и вещи Станислава: водительские права, ключи от авто. А рядом с ними — лужу крови. Ее образец взяли для дальнейшего изучения.
Добровольцы прочесывали промзоны, берега реки, заброшенные здания и участки леса. Но 17 апреля активные поиски были завершены, так как волонтерам не хватало свидетельств от очевидцев.
29 мая в СК Республики Бурятии сообщили, что в деле об исчезновении появился подозреваемый и таким образом основная версия их пропажи — убийство.
— Между автодорогой и железнодорожными путями, на участке местности обнаружены следы крови, которыми обильно пропитан грунт. Согласно результатам исследования, данная кровь принадлежит пропавшему мужчине. Также следы капель крови, обнаруженные в автомобиле пропавшей женщины, принадлежат ее хозяйке, — заключили эксперты.
Следователи рассказали, что в автомобиль к Сэсэг и Станиславу подсел еще один человек. Но кто он? Неизвестно. Чтобы установить его личность, следователи проводят экспертизы, чтобы улучшить качество видео с камер уличного наблюдения, на которые он попал. Близкие Сэсэг предположили, что это мог быть один из поклонников красавицы, который получил от нее отказ.
«Верю, что она жива».
Загадку исчезновения Буиновой и Норбоева пытались разгадать в студии популярного ток-шоу «Малахов». Выпуск вышел в эфир несколько дней назад. Приглашенные эксперты озвучили разные версии пропажи мужчины и женщины. Например, что молодые люди находились в романтических отношениях и якобы совершили побег ради любви. Либо что это тщательно продуманный участницей конкурса красоты пиар-ход для получения всероссийской популярности. Однако подтверждений этому нет.
Еще одна версия, которую озвучили в студии ток-шоу — это то, что к исчезновению Сэсэг и Станислава причастен супруг женщины. Якобы мужчина мог приревновать любимую к новому знакомому. И, несмотря на то, что у него есть алиби — в день исчезновения сибирячки он был в командировке в другом городе, мол, мог заказать убийство жены и ее предполагаемого любовника.
— Последний раз звонил ей 11 апреля вечером. Она делала уборку дома, попросила деньги на продукты, я скинул. Когда мне сказали, что она пропала, в тот же день вылетел на самолете до Иркутска. С Иркутска на машине приехал. 14-го утром здесь был. Начал поиски. Неделю ходил, искал. Верю, что она жива… — рассказал муж Сэсэг корреспонденту программы.
Мужчина считает, что если бы он был виновен, то точно бы не находился на свободе. Также рассказал о том, что у них с Сэсэг было много планов на будущее. Супруги хотели доделать ремонт в доме и мечтали о третьем ребенке.
Слухи о причастности мужа королевы красоты к ее исчезновению развеял корреспонденту КП-Иркутск также один из близких друзей Буиновых, пожелавший остаться неизвестным.
— У них прекрасная семья, с любовью, доверием и пониманием. У бедного мужчины горе, а посудачить многие горазды….
Кроме того, в эфире ток-шоу показали кадры с камер видеонаблюдения, которые ранее не были опубликованы. Они были сняты с территории промзоны, где обнаружили вещи Сэсэг и Станислава. Как рассказали авторы программы, столичные эксперты около недели выясняли, что происходит на видео, так как картинка была низкого качества, в том числе из-за темного времени суток.
Специалисты заключили, что иномарка Буиновой заехала на пустырь и остановилась. Из машины вышли люди. А дальнейшие их действия похожи на драку. В какой-то момент одна из фигур падает. В это время второй человек начинает тащить в сторону что-то, напоминающее тело. Затем он садится в машину и уезжает, но возвращается через 45 минут. На пустыре к неизвестному подошли двое людей. После этого фары выключаются, и все погружается во мрак.
— Около двух часов ночи автомобиль остановили охранники местного предприятия. Человек, который сидел за рулем, показал удостоверение бывшего сотрудника полиции и сказал, что машина якобы сломана. Но охрана не запомнила лицо человека. Муж Сэсэг Буиновой ранее когда-то работал в правоохранительных органах — рассказали в эфире федерального канала.
Загадка исчезновения королевы красоты все еще не разгадана.