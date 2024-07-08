Близкий человек королевы красоты из Бурятии Сэсэг Буиновой резко ответил на слухи о причастности к ее исчезновению мужа

Громкую историю исчезновения финалистки конкурса красоты из Бурятии вот уже третий месяц обсуждают не только жители республики, но и других регионов страны. 30-летняя Сэсэг Буинова, мать двоих детей и любимая жена таинственно пропала в середине апреля. Одновременно с ней исчез и ее знакомый — 26-летний Станислав Норбоев. Все это время пользователи сети строят различные догадки и предположения о том, что могло произойти с сибирячкой. Это придуманный пиар-ход, криминал или несчастный случай? Все эти версии рассматривались в том числе и на днях в эфире федерального шоу «Малахов». Среди гостей студии нашлись и те, кто предположил, что к исчезновению Сэсэг и ее нового знакомого из ревности мог быть причастен муж женщины. Однако на данный момент это не больше чем слухи. Что произошло на самом деле — предстоит выяснить следователям.