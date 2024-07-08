В МЧС Башкирии сообщили подробности пожара с 5 сгоревшими автомобилями.

В Стерлитамаке сегодня утром напротив улицы Раевской произошел пожар в гаражном кооперативе, где мгновенно сгорели пять автомобилей. Прибывшим на место вызова пожарным МЧС России в течение 30 минут удалось остановить распространение пожара, и еще через 10 минут пожар был потушен.
«Пострадавших нет. В результате пожара пострадало пять автомобилей: БМВ Х5, “ВАЗ-2109”, “Шкода Октавия”, SsangYong Kyron, “Шкода Октавия”. Все автомобили стояли вплотную друг к другу. По информации дознавателя МЧС России, в одном из гаражей осуществлялся ремонт автомобилей».
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются: на месте пожара работает дознаватель МЧС России.