В МЧС Башкирии сообщили подробности пожара с 5 сгоревшими автомобилями.

В Стерлитамаке сегодня утром напротив улицы Раевской произошел пожар в гаражном кооперативе, где мгновенно сгорели пять автомобилей. Прибывшим на место вызова пожарным МЧС России в течение 30 минут удалось остановить распространение пожара, и еще через 10 минут пожар был потушен.