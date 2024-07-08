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Что известно о пресечении попытки угона на Украину российского Ту-22М3

ФСБ России предотвратила попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

За угон самолета российскому пилоту обещали $3 млн, в результате проведенной ФСБ оперативной игры был нанесен удар по аэродрому ВСУ.

ТАСС собрал основную информацию о случившемся.

Попытка угона

ФСБ России пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

По данным ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине».

Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации этой акции, добавили в ЦОС.

Проведенная ФСБ России оперативная игра (оперативные мероприятия, позволяющие ввести противника в заблуждение) позволила нанести удар по аэродрому ВСУ.

Попытка подкупить пилота

Российскому пилоту обещали $3 млн за угон ракетоносца. Это следует из опубликованной ФСБ фотографии переписки с представителем украинских спецслужб.

Согласно переписке, $1 млн обещал выделить «Укроборонпром». На видео ФСБ также показаны пачки долларов США.

На пилота вышли через Telegram. «Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников», — рассказал пилот на видео ФСБ.

Также у него просили данные о самолетах: бортовые номера, техническое состояние, график регламента. «Я пошел к командованию и все рассказал», — отметил пилот.

По его словам, собеседник в мессенджере не скрывал, что он из украинских спецслужб, представился как Павло.

Об авианосце

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами, носитель ядерных и обычных бомб и ракет.

ФСБ