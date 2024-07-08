Вышли с ножом, украли вещи: группа мигрантов напала на семейную пару в Приморье

Из дома родственницы Олеся с мужем выехали в районе полуночи. Круглосуточный магазин находится в поселке, ехать было не долго. Когда пара вышла из машины, к ним обратились несколько иностранцев и попросили закурить. У Андрея с собой ничего не было, поэтому он отказал. По крайней мере, такую версию зачина конфликта привела собеседница редакции.