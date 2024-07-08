Вышли с ножом, украли вещи: группа мигрантов напала на семейную пару в Приморье

Олеся вместе с мужем Андреем (имя изменено, прим. редакции) возвращались от свекрови из поселка Трудовое во Владивосток. По пути пара заехала в магазин, однако возле входа возник конфликт с мигрантами. Пострадавшая уверяет, что порядка шести человек напали на нее и мужа, сообщает «КП».
Из дома родственницы Олеся с мужем выехали в районе полуночи. Круглосуточный магазин находится в поселке, ехать было не долго. Когда пара вышла из машины, к ним обратились несколько иностранцев и попросили закурить. У Андрея с собой ничего не было, поэтому он отказал. По крайней мере, такую версию зачина конфликта привела собеседница редакции.
«Мужчинам не понравилось, как Андрей ответил, они напали. Сильно избили мужа, чуть не зарезали его. Потом переключились на меня. Забрали мои вещи: телефон, банковские карточки, ключи от квартиры. Затем быстро сели в свою машину и уехали», — с тревогой в голосе поделилась Олеся.
«Родственники в шоке. У мужа довольно серьезные ранения, сегодня он не вышел на работу», — добавила пострадавшая.
Это, уточняет семья, не первое преступление иностранцев. Олеся отметила, что о группе знают местные жители и не на шутку боятся их. Несмотря на заявление в полицию (которое, стоит отметить, почему-то подали только через время), дело пока не заведено.
Источник «КП» сообщил, что специалисты посмотрели видео с камеры видеонаблюдения, которая находилась около магазина. Факта драки, как минимум на кадрах, не зафиксировано.
"Материал поступил в службу доследственной проверки. Заявление написал брат пострадавшей, его приняли восьмого июля в четыре утра. При этом нападение якобы произошло шестого июля. Олесю с мужем направили на судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ). За трое суток наш сотрудник установит личности участников конфликта в рамках дела об административном правонарушении.
По результатам СМЭ либо отменится административное дело, либо будет возбуждено уголовное. Но только если специалист выяснит, кто нанес телесные повреждения. Проверка, тем не менее, будет проведена. С пострадавшими проведут опрос, они покажут, где и как произошло нападение", — уточнили редакции.
Действительно, несколько моментов в истории остаются неясными. Почему Олеся с мужем не пошли в полицию сразу, а заявление подал другой человек — остается загадкой. Источник редакции при этом сообщил, что пострадавшая могла быть в состоянии алкогольного опьянения во время случившегося. В причинах конфликта предстоит разобраться правоохранительным органам.
Ранее «КП» писала о другом споре, закончившемся, к несчастью, трагедией. Мигрант напал на двух парней из-за замечания о шумном поведении. Один скончался, второму удалось спастись.