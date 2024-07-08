В Приморье мигрант проведет 11 лет в колонии за попытку поторговать наркотиками

Машину сотрудники ГИБДД остановили для простой проверки документов. Но их насторожило, что пассажир слишком сильно нервничает. Мужчину досмотрели и обнаружили при нем 95 пакетиков с расфасованной дурью. Позже в квартире, где он жил, нашли еще 22 свертка.