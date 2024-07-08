В Приморье мигрант проведет 11 лет в колонии за попытку поторговать наркотиками

Районный суд в Партизанске осудил 35-летнего мигранта за попытку продажи полусинтетического наркотика. Он пытался продать почти 35 граммов дури, расфасованных более чем в 100 пакетиков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В декабре 2023 года его задержали в машине такси по дороге из Находки в Партизанск, где иностранец собирался распространять наркотики с помощью закладок.
Машину сотрудники ГИБДД остановили для простой проверки документов. Но их насторожило, что пассажир слишком сильно нервничает. Мужчину досмотрели и обнаружили при нем 95 пакетиков с расфасованной дурью. Позже в квартире, где он жил, нашли еще 22 свертка.
Суд, рассмотрел все доказательства и приговорил «торговца смертью» к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как мужчина и женщина, нелегально находящиеся в России, пытались сбыть во Владивостоке больше килограмма запрещенных веществ.