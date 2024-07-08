Минобороны: за ночь над Черноземьем сбили два БПЛА

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков информацию об атаке не прокомментировал. Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию об обстреле. По его словам, он обошелся без пострадавших и разрушений.
По словам господина Гусева, вечером 7 июля над Воронежской областью сбили несколько БПЛА самолетного типа. Атаки также не привели к последствиям.
Утром 7 июля Александр Гусев сообщал, что над Воронежской областью были сбиты несколько беспилотников. Обломки упали на склад в Подгоренском районе, в результате чего начались пожар и детонация «взрывоопасных объектов».
В муниципалитете был введен режим ЧС. Из района эвакуировали более 80 человек.