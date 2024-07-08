Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за ночь над Черноземьем сбили два БПЛА

Ночью 8 июля дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков информацию об атаке не прокомментировал. Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию об обстреле. По его словам, он обошелся без пострадавших и разрушений.

По словам господина Гусева, вечером 7 июля над Воронежской областью сбили несколько БПЛА самолетного типа. Атаки также не привели к последствиям.

Утром 7 июля Александр Гусев сообщал, что над Воронежской областью были сбиты несколько беспилотников. Обломки упали на склад в Подгоренском районе, в результате чего начались пожар и детонация «взрывоопасных объектов».

В муниципалитете был введен режим ЧС. Из района эвакуировали более 80 человек.