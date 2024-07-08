В Омске задержали подозреваемого в убийстве таксистки

С заявлением о пропаже матери в правоохранительные органы обратился ее 19-летний сын. Автомобиль, на котором она работала, был обнаружен в кювете у трассы в Горьковском районе. А спустя несколько дней в ломбарде задержали подозреваемого. Он пытался сбыть похищенные ювелирные изделия.