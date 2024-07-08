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В Омске задержали подозреваемого в убийстве таксистки

Полицейские задержали 30-летнего омича, подозреваемого в убийстве 39-летней женщины, работавшей в службе такси. Им оказался родственник супруга погибшей.

Источник: РИА "Новости"

С заявлением о пропаже матери в правоохранительные органы обратился ее 19-летний сын. Автомобиль, на котором она работала, был обнаружен в кювете у трассы в Горьковском районе. А спустя несколько дней в ломбарде задержали подозреваемого. Он пытался сбыть похищенные ювелирные изделия.

«По версии следствия, вечером 30 июня в доме, расположенном на улице Молодежная в городе Омске, во время ссоры употребивший наркотическое вещество подозреваемый задушил потерпевшую», — сообщает СУ СК по Омской области.

После этого он похитил золотые украшения погибшей, положил ее тело в багажник, выехал в Муромцевский район и захоронил в лесу. Затем на автомобиле убитой он оправился к знакомым в Горьковский район, где употребил наркотики.

«На обратной дороге в Омск он не справился с управлением и съехал в кювет, — пояснила “РГ” представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. — С места ДТП он скрылся и на попутных машинах вернулся в Омск, где был задержан».

По инициативе следствия подозреваемый заключен под арест. Расследование продолжается.