В Омске задержали подозреваемого в убийстве таксистки

С заявлением о пропаже матери в правоохранительные органы обратился ее 19-летний сын. Автомобиль, на котором она работала, был обнаружен в кювете у трассы в Горьковском районе. А спустя несколько дней в ломбарде задержали подозреваемого. Он пытался сбыть похищенные ювелирные изделия.
«По версии следствия, вечером 30 июня в доме, расположенном на улице Молодежная в городе Омске, во время ссоры употребивший наркотическое вещество подозреваемый задушил потерпевшую», — сообщает СУ СК по Омской области.
После этого он похитил золотые украшения погибшей, положил ее тело в багажник, выехал в Муромцевский район и захоронил в лесу. Затем на автомобиле убитой он оправился к знакомым в Горьковский район, где употребил наркотики.
«На обратной дороге в Омск он не справился с управлением и съехал в кювет, — пояснила “РГ” представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. — С места ДТП он скрылся и на попутных машинах вернулся в Омск, где был задержан».
По инициативе следствия подозреваемый заключен под арест. Расследование продолжается.