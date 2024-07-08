В Красноярском крае мужчина поджег приятеля за отказ уходить домой

Вечером 6 июля 2024 года потерпевший пришел в гости к подозреваемому в квартиру в Юго-восточном микрорайоне Ачинска, чтобы вместе выпить. Ночью между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что гость не хотел уходить. В ходе ссоры хозяин квартиры облил приятеля горючей жидкостью и поджег его зажигалкой.