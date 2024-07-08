В Красноярском крае мужчина поджег приятеля за отказ уходить домой

Вечером 6 июля 2024 года потерпевший пришел в гости к подозреваемому в квартиру в Юго-восточном микрорайоне Ачинска, чтобы вместе выпить. Ночью между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что гость не хотел уходить. В ходе ссоры хозяин квартиры облил приятеля горючей жидкостью и поджег его зажигалкой.
Пострадавший получил обширные термические ожоги и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью он скончался.
Подозреваемый задержан. В связи с полученными ожогами он находится в больнице. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью).