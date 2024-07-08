Boeing признала вину в мошенничестве после крушения двух самолетов 737 MAX

Отмечается, что в катастрофах, произошедших в Индонезии и Эфиопии, погибли 346 человек. Семьи погибших потребовали привлечь корпорацию к ответственности. После одобрения заявления правительства федеральным судьей Boeing должна будет выплатить штраф размером $243,5 млн, добавляют журналисты. Помимо этого, руководство компании в рамках сделки с минюстом согласилось инвестировать не менее $455 млн в течение следующих трех лет в укрепление своих программ безопасности и соответствия требованиям.