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Погиб от удара молнии: страшное ЧП произошло с туристом из Тольятти в Кабардино-Балкарии

Житель Тольятти погиб в горах Кабардино-Балкарии из-за удара молнии.

Источник: пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарской республики

Жуткая смерть настигла туриста из Тольятти в горах Кабардино-Балкарии. Альпинист погиб 7 июля на горе Дыхтау, на высоте более 5200 метров. Предварительно, причиной смерти мужчины 1973 года рождения стал удар молнии.

— На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России, — сообщила пресс-служба МЧС республики.

В горах тольяттинский альпинист был не один: туда отправилась организованная группа из двух человек, она прошла регистрацию по всем правилам. Второй участник экспедиции приехал из Крыма, его эвакуировали 8 июля. А вот тело погибшего альпиниста пока вывезти не могут из-за неблагоприятного прогноза погоды.

МЧС