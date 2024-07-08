Погиб от удара молнии: страшное ЧП произошло с туристом из Тольятти в Кабардино-Балкарии

В горах тольяттинский альпинист был не один: туда отправилась организованная группа из двух человек, она прошла регистрацию по всем правилам. Второй участник экспедиции приехал из Крыма, его эвакуировали 8 июля. А вот тело погибшего альпиниста пока вывезти не могут из-за неблагоприятного прогноза погоды.