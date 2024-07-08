В Волгограде осложняются поиски людей на месте взрыва КНС

В Волгограде продолжаются поиски людей на месте разрушенной взрывом канализационной насосной станции (КНС) в Красноармейском районе. Однако они осложняются глубиной здания и скоплением газа, сообщает tass.ru со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
По данным собеседника агентства, строение уходит под землю на глубину, сравнимую с пятиэтажным жилым домом. Где именно находились работники коммунальных концессий в момент взрыва, неизвестно. К тому же в помещениях скопился газ. Его взрыв случился 6 июля.
На сегодняшний день официально сообщается о двух погибших, однако Telegram-канал Baza сообщал, что за сутки до взрыва из насосной подняли тело задохнувшегося там мужчины, после чего начались работы по устранению возможных неполадок. Как озвучил мэр Волгограда Владимир Марченко, велись они с нарушением техники безопасности.
В Telegram-канале коммунальных концессий уточняли, что на станции находились во время ЧП восемь человек. Трое из них пострадали. Таким образом, на данный момент ничего не известно о судьбе как минимум троих работников. Подробности в нашем материале.