В Волгограде осложняются поиски людей на месте взрыва КНС

На сегодняшний день официально сообщается о двух погибших, однако Telegram-канал Baza сообщал, что за сутки до взрыва из насосной подняли тело задохнувшегося там мужчины, после чего начались работы по устранению возможных неполадок. Как озвучил мэр Волгограда Владимир Марченко, велись они с нарушением техники безопасности.