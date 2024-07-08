Под Волгоградом «Лада» опрокинулась в кювет, подросток погиб, пьяный водитель сбежал

Волгоградские следователи завели уголовное дело на 42-летнего водителя из поселка Катричев Быковского района, по вине которого в ДТП погиб подросток. Мужчину обвиняют в том, что он сел пьяным за руль и устроил аварию со смертельным исходом, а после сбежал с места ДТП, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
— Подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия, — рассказали следователи.
По данным следствия, пьяный волгоградец посадил в свою «Ладу Приора» знакомых, двое из которых несовершеннолетними, и поехал к дому. На улице Ленина села Верхний Балыклей водитель не справился с управлением на повороте. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель скрылся, не оказав помощи находившимся в салоне пассажирам. В итоге подросток скончался на месте происшествия.
Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу. Свою вину задержанный уже признал.