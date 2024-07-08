В Башкирии двое пострадавших при взрыве газа в квартире находятся в реанимации.

Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов 8 июля на оперативном совещании в ЦУРе доложил о чрезвычайной ситуации, произошедшей в жилом доме в Стерлитамаке.
«В результате взрыва бытового газа в квартире на втором этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного дома погиб один человек, семеро пострадали. Сейчас четыре человека находятся на лечении в Уфе, один человек — в больнице Стерлитамака. Жители трех подъездов после обследования дома вернулись в свои квартиры в день происшествия. В подъезде, где произошла ЧС, продолжается обследование конструкций. Для размещения жильцов пострадавшего подъезда был подготовлен пункт временного размещения, но пока граждане его возможностями не воспользовались, они находятся у родственников».
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов добавил, что экспертиза состояния дома после взрыва газа закончится 10 июля, тогда жителям расскажут, как и когда будут восстанавливать их подъезд.
«До конца сегодняшнего дня будет проведена работа по оценке имущественного ущерба. С жителями мы встречаемся и находимся на связи».
По словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, четыре пациента находятся в ожоговом центре — двое в реанимации в состоянии крайне тяжелом, но стабильном; двое переведены в отделение в состоянии средней тяжести.
Как информировал «Башинформ», ссылаясь на информацию пресс-службы республиканской гострудинспекции, 2 июля два слесаря аварийно-восстановительных работ предприятия прибыли в жилой дом на улице Артема, 150 для выполнения заявки «Запах газа в подъезде». По информации работодателя, они перекрыли кран на газовом стояке первого подъезда, определили квартиру, возле которой была наибольшая концентрация газа. Дождавшись её хозяйку, вместе с ней поднялись на второй этаж, открыли дверь. В этот момент произошёл хлопок газа, вследствие чего оба слесаря, 57 и 26 лет, получили термические ожоги пламенем второй и третьей степени тяжести.