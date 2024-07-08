В Башкирии двое пострадавших при взрыве газа в квартире находятся в реанимации.

«В результате взрыва бытового газа в квартире на втором этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного дома погиб один человек, семеро пострадали. Сейчас четыре человека находятся на лечении в Уфе, один человек — в больнице Стерлитамака. Жители трех подъездов после обследования дома вернулись в свои квартиры в день происшествия. В подъезде, где произошла ЧС, продолжается обследование конструкций. Для размещения жильцов пострадавшего подъезда был подготовлен пункт временного размещения, но пока граждане его возможностями не воспользовались, они находятся у родственников».