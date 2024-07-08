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В ДТП под Симферополем «Жигули» разорвало на части

Водитель отечественного автомобиля нарушил ПДД.

Источник: РИА "Новости"

В районе Симферополя столкнулись две легковушки. Одна из машин развалилась на две части, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

Накануне, 7 июля возле села Пионерское произошло ДТП. При выезде со второстепенной дороги на трассе «Херсонская область — Алушта» 34-летний водитель «ВАЗ-21102» не уступил дорогу автомобилю марки Daewoo. После столкновения отечественный автомобиль разорвало на две части, отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водители транспортных средств. Кроме того, Части ВАЗа повредили припаркованный Volkswagen, подчеркнули в Госавтоинспекции.

По факту произошедшего проводится расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства аварии.