В ДТП под Симферополем «Жигули» разорвало на части

В районе Симферополя столкнулись две легковушки. Одна из машин развалилась на две части, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
Накануне, 7 июля возле села Пионерское произошло ДТП. При выезде со второстепенной дороги на трассе «Херсонская область — Алушта» 34-летний водитель «ВАЗ-21102» не уступил дорогу автомобилю марки Daewoo. После столкновения отечественный автомобиль разорвало на две части, отметили в ведомстве.
В результате аварии пострадали водители транспортных средств. Кроме того, Части ВАЗа повредили припаркованный Volkswagen, подчеркнули в Госавтоинспекции.
По факту произошедшего проводится расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства аварии.