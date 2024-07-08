В ДТП под Симферополем «Жигули» разорвало на части

Накануне, 7 июля возле села Пионерское произошло ДТП. При выезде со второстепенной дороги на трассе «Херсонская область — Алушта» 34-летний водитель «ВАЗ-21102» не уступил дорогу автомобилю марки Daewoo. После столкновения отечественный автомобиль разорвало на две части, отметили в ведомстве.