Пожар в Бухте Инал: сколько километров леса сожгли туристы

«Вертолет МЧС России привлечен для тушения лесного пожара в бухте Инал возле Туапсе», — заявили в МЧС.
Пожар начался вчера вечером. Изначально общая площадь пожара составляла 6000 тысяч квадратных метров.
Сейчас площадь возгорания составляет около одного гектара. Для ликвидации огня привлекается вертолет МЧС России Ка-32, 12 единиц техники, 84 человека.
Близлежащие база отдыха были эвакуированы. Сейчас угрозы для местных жителей нет, по предварительной информации пожар начался после запуска сигнальной ракеты от отдыхающих.
Накануне «ФедералПресс» писал, что главы южных регионов отреагировали на украинские атаки.