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Два человека погибли в ДТП в Приангарье за неделю

В Иркутской области за неделю с 1 по 7 июля произошло 35 ДТП с пострадавшими.

Источник: Reuters

В них травмировалось 42 человека, в том числе 13 детей, погибло двое. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Приангарья.

В двух ДТП водители не были пристёгнуты ремнями безопасности, у восьми водителей не было прав, трое из них были лишены прав.

Из-за нарушения правил расположения на проезжей части произошло семь дорожных аварий, из-за превышения скорости — шесть, из-за неправильного выбора дистанции — четыре, из-за выезда на встречную полосу — три, по два ДТП произошло из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение очерёдности.