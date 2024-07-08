Два человека погибли в ДТП в Приангарье за неделю

В них травмировалось 42 человека, в том числе 13 детей, погибло двое. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Приангарья.
В двух ДТП водители не были пристёгнуты ремнями безопасности, у восьми водителей не было прав, трое из них были лишены прав.
Из-за нарушения правил расположения на проезжей части произошло семь дорожных аварий, из-за превышения скорости — шесть, из-за неправильного выбора дистанции — четыре, из-за выезда на встречную полосу — три, по два ДТП произошло из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение очерёдности.