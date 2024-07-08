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В Самарской области горели три жилых дома

Пожар произошел в Самарской области в понедельник, 8 июля.

Сообщение о возгорании сарая в селе Ягодное, на улице Вознесенского, поступило на пульт оперативных служб в 4:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В 4:16 на место выехали пожарно-спасательная часть и добровольная пожарная команда и установили, что горят три дома. Пожару присвоили ранг «1 БИС».

Общая площадь горения составила 600 кв. м. В 6:26 была объявлена локализация пожара.

Открытое горение было ликвидировано в 6:47. Пожар полностью потушили в 8:01.

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