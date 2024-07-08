В Самарской области горели три жилых дома

Сообщение о возгорании сарая в селе Ягодное, на улице Вознесенского, поступило на пульт оперативных служб в 4:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В 4:16 на место выехали пожарно-спасательная часть и добровольная пожарная команда и установили, что горят три дома. Пожару присвоили ранг «1 БИС».
Общая площадь горения составила 600 кв. м. В 6:26 была объявлена локализация пожара.
Открытое горение было ликвидировано в 6:47. Пожар полностью потушили в 8:01.