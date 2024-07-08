Обманули государство на 56 млн. Руководство одного из крупных ТЦ Иркутска обвиняют в мошенничестве

Руководство одного из крупных торговых центров в Иркутске обвиняют в мошенничестве на 56 миллионов рублей. Следователи выяснили, что именно такой ущерб был нанесен бюджету государства из-за предоставления фиктивных документов в налоговый орган.
— Фактический руководитель компании, который занимался организацией строительства многофункционального ТРЦ в Иркутске, привлек ее гендиректора и двух бухгалтеров аффилированных фирм с целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, — сообщают в прокуратуре Иркутской области.
Участвующие в мошеннической схеме отправили в налоговую отчеты за 2−4 кварталы 2014 и 2015 год. Известно, что информация в них была ложной, но именно ее использовали для перечисления налоговых возмещений. Чтобы получить деньги, они организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями.
— При строительстве многофункционального ТРЦ в городе Иркутске группа лиц заключила с полностью подконтрольной им фирмой договор на выполнение строительно-монтажных работ. Однако фактически указанные работы заказчик выполнял своими силами и расходов по договору субподряда не понес, — сообщают в СУ СКР Иркутской области.
За время следствия причастные возместили ущерб в полном размере. Теперь уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.