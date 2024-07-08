Обманули государство на 56 млн. Руководство одного из крупных ТЦ Иркутска обвиняют в мошенничестве

Участвующие в мошеннической схеме отправили в налоговую отчеты за 2−4 кварталы 2014 и 2015 год. Известно, что информация в них была ложной, но именно ее использовали для перечисления налоговых возмещений. Чтобы получить деньги, они организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями.