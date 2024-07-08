В Уфе водитель сбил во дворе восьмилетнего ребенка

25-летний водитель «Лады Гранта», следуя по дворовой территории дома № 19 по улице Г. Кусимова, допустил наезд на восьмилетнего мальчика.
Ребенок получил ушибы. По факту ДТП начато административное расследование.
В Уфе вчера вечером произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
25-летний водитель «Лады Гранта», следуя по дворовой территории дома № 19 по улице Г. Кусимова, допустил наезд на восьмилетнего мальчика.
Ребенок получил ушибы. По факту ДТП начато административное расследование.