Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

«В Киеве дым после взрывов», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Кроме того, по словам очевидцев, мощный взрыв произошел также в районе аэропорта Жуляны, как передает ТАСС. На территории Украины активно работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал жителей не покидать укрытия.
Также сообщается о взрывах в Киевской области, Кривом Роге и Днепре (бывш. Днепропетровск).
Ранее, 4 июля, стало известно о взрывах в Киеве, в Сумской, Житомирской и Черниговской областях.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.