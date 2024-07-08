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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает 8 июля украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В Киеве дым после взрывов», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Кроме того, по словам очевидцев, мощный взрыв произошел также в районе аэропорта Жуляны, как передает ТАСС. На территории Украины активно работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал жителей не покидать укрытия.

Также сообщается о взрывах в Киевской области, Кривом Роге и Днепре (бывш. Днепропетровск).

Ранее, 4 июля, стало известно о взрывах в Киеве, в Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.