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ФСБ показала видео с летчиком, которого хотели завербовать для угона Ту-22М3

За это российскому пилоту обещали $3 млн.

ФСБ показала видео с российским пилотом, которому украинские спецслужбы предлагали угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. За это летчику обещали $3 млн, следует из опубликованной фотографии переписки с представителем украинских спецслужб.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении очередной попытки украинской разведки провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к этому. Украинские спецслужбы намеревались завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить его к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине.

ФСБ