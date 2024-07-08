ФСБ показала видео с летчиком, которого хотели завербовать для угона Ту-22М3

Ранее ФСБ сообщила о пресечении очередной попытки украинской разведки провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к этому. Украинские спецслужбы намеревались завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить его к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине.