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Спасавший ребенка мужчина утонул в Пинском районе

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Пытавшийся спасти ребенка мужчина утонул в водохранилище в Пинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 7 июля, на водоеме Горново.

По данным МЧС, шестилетнюю девочку, которая плавала на надувном матрасе, ветром начало относить от берега. На расстоянии около 50 метров, она упала в воду и начала тонуть.

«Двое мужчин, услышав крики ребенка о помощи, бросились его спасать. Один из них с девочкой выплыл на берег обратно, а второй скрылся под водой».

сказали в министерстве.

Позже работники водолазно-спасательной службы центра «РОСН Зубр» в 120 метрах от берега на глубине обнаружили тело утонувшего.

В МЧС напомнили, что для предупреждения трагедий на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных местах, не плавать на матрацах, камерах и других подручных средствах, не оставлять детей без присмотра, не нырять в незнакомых местах, при отдыхе у водоемов не употреблять алкоголь.

По данным ОСВОД, за минувшие сутки в Беларуси утонули девять человек, спасти удалось 10.