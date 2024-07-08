Спасавший ребенка мужчина утонул в Пинском районе

В МЧС напомнили, что для предупреждения трагедий на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных местах, не плавать на матрацах, камерах и других подручных средствах, не оставлять детей без присмотра, не нырять в незнакомых местах, при отдыхе у водоемов не употреблять алкоголь.