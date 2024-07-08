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В Иркутске при строительстве торгового центра похитили из бюджета 56 млн рублей

Группа из четырех человек оказалась на скамье подсудимых в столице Иркутской области. Фигурантам инкриминируют особо крупное хищение бюджетных средств.

Источник: AP 2023

Согласно материалам уголовного дела, фактический глава строительной компании, занимавшейся возведением торгово-развлекательного центра в главном городе Приангарья, привлек гендиректора предприятия и двух бухгалтеров аффилированных фирм к махинации, обеспечившей незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, рассказали в областной прокуратуре.

Участники аферы организовали фиктивный документооборот и предоставили в налоговые органы ложные сведения о работе в 2014—2015 годах. В результате этого обмана бюджет государства потерял свыше 56 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники МВД, Следственного комитета и налоговой службы. Ущерб российской казне возмещен.

В ближайшее время Куйбышевский районный суд Иркутска рассмотрит дело организованной группы — прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.