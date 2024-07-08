Жителей Перми напугала открывшая стрельбу на улице из пистолета девушка

Утром 8 июля «Редакция Гайва» опубликовали видео, на котором заметно фигуру в чёрной одежде, которая стоит возле киоска по продаже цветов. В один момент на перекрёстке слева от ларька останавливается белая машина, из которой выходит мужчина.