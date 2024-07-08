Жителей Перми напугала открывшая стрельбу на улице из пистолета девушка

Девушка, открывшая стрельбу из пистолета в Перми, напугала местных жителей, сообщает телеграм-канал «Редакция Гайва».
По данным канала, инцидент произошёл вечером 7 июля. Жители микрорайона Гайва сообщали о звуках выстрела и неизвестном, который стрелял из пистолета на улицах города. Уточнялось, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
«Вчера вечером жителей микрорайона Гайва напугал очередной звук стрельбы. Неизвестный на улице Кабельщиков стрелял из пистолета», — сообщает телеграм-канал.
Утром 8 июля «Редакция Гайва» опубликовали видео, на котором заметно фигуру в чёрной одежде, которая стоит возле киоска по продаже цветов. В один момент на перекрёстке слева от ларька останавливается белая машина, из которой выходит мужчина.
«Пистолет брось на землю! Я стрелять буду!» — кричит мужской голос.
В этот момент фигура в чёрном начинает кричать в ответ и убегать в сторону.
«Как оказалось, вооружилась пистолетом женщина в чёрном. Мотивы её выходки неизвестны. Предварительно известно, что она целилась и стреляла в прохожих», — сообщил телеграм-канал.
На опубликованных в постах фотографиях видно темноволосую девушку в чёрной одежде. Телеграм-канал сообщил, что у задержанной также были изъяты несколько пистолетов.
В комментариях к постам жители микрорайона Гайва отметили, что ранее видели эту девушку на улицах и в автобусах. По словам жителей города, молодая пермячка громко слушает музыку и сторонится людей.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД России по Пермскому краю.