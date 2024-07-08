Житель Молдовы избил тещу до полусмерти: Потом еще пытался ее зарезать

Инцидент произошел накануне в селе Тодирешть Унгенского района. Пострадавшую доставили в больницу с переломами и в тяжелом состоянии.
По данным источников pulsmedia.md, между 43-летним мужчиной и его 72-летней тёщей вспыхнула ссора. В порыве ярости зять налетел на пенсинерку и начал бить кулаками по всем частям тела, а после пырнул её ножом в области шеи.
На место прибыла полиция и скорая помощь. Женщину доставили в районную больницу Унген в тяжелом, но стабильном состоянии.
Подозреваемого задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.