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Житель Молдовы избил тещу до полусмерти: Потом еще пытался ее зарезать

Подозреваемого задержали на 72 часа, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел накануне в селе Тодирешть Унгенского района. Пострадавшую доставили в больницу с переломами и в тяжелом состоянии.

По данным источников pulsmedia.md, между 43-летним мужчиной и его 72-летней тёщей вспыхнула ссора. В порыве ярости зять налетел на пенсинерку и начал бить кулаками по всем частям тела, а после пырнул её ножом в области шеи.

На место прибыла полиция и скорая помощь. Женщину доставили в районную больницу Унген в тяжелом, но стабильном состоянии.

Подозреваемого задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.