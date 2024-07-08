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Может быть дезориентирован в пространстве. Поиски 16-летнего парня продолжаются в Иркутской области

16-летнего юношу разыскивают полицейские в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

С заявлением о пропаже 16-летнего подростка в полицию обратился его законный представитель. Он рассказал оперативникам, что молодой человек ушел с адреса в микрорайоне Юбилейный 6 июля и до сих пор не вернулся.

— На вид ему 16 лет, рост около 160 сантиметров. Телосложение у юноши худощавое, волосы черные, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Согласно данным, подросток был одет в светлую пижаму и зеленую майку. На его ногах были черные тапочки. По каким причинам подросток не вернулся с прогулки и был в таком виде, пока не сообщается.

— Мальчик может быть дезориентирован в пространстве, — пояснили в ГУ МВД Иркутской области.

Также молодой человек может находиться в Иркутске, Братске или Ангарске. Из-за дезориентированности, есть риск, что он не понимает, где находится.