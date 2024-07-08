В Актобе задержали подозреваемого в нападении на детей с баллончиком

«Подозреваемый — уроженец Казахстана 2008 года рождения. На территории Саратовской области он с 2021 года проживает с матерью, которая сегодня была вызвана в отдел полиции. Несовершеннолетний на период летних школьных каникул находится у отца на территории Республики Казахстан, где и было совершено правонарушение. Сотрудниками полиции с подростком по возвращении будет проведена профилактическая работа».