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В Актобе задержали подозреваемого в нападении на детей с баллончиком

Полиция Актобе задержала подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: nvdaily.ru

Видео, где снято, как молодой человек подходит к двум маленьким мальчикам и брызгает им в лицо из баллончика, разлетелось по социальным сетям.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий при попытке пересечь границу сотрудниками полиции Актюбинской области подозреваемый несовершеннолетний задержан. Молодой человек был разыскиваемым по делу о хулиганстве, связанном с использованием газового баллончика против детей».

сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Между тем, российские СМИ пишут, что герой видео проживает в Саратовской области РФ..

«Подозреваемый — уроженец Казахстана 2008 года рождения. На территории Саратовской области он с 2021 года проживает с матерью, которая сегодня была вызвана в отдел полиции. Несовершеннолетний на период летних школьных каникул находится у отца на территории Республики Казахстан, где и было совершено правонарушение. Сотрудниками полиции с подростком по возвращении будет проведена профилактическая работа».

сообщили в ГУ МВД изданию «Регион-64».