В Актобе задержали подозреваемого в нападении на детей с баллончиком

Видео, где снято, как молодой человек подходит к двум маленьким мальчикам и брызгает им в лицо из баллончика, разлетелось по социальным сетям.
«По результатам оперативно-розыскных мероприятий при попытке пересечь границу сотрудниками полиции Актюбинской области подозреваемый несовершеннолетний задержан. Молодой человек был разыскиваемым по делу о хулиганстве, связанном с использованием газового баллончика против детей».
Между тем, российские СМИ пишут, что герой видео проживает в Саратовской области РФ..
«Подозреваемый — уроженец Казахстана 2008 года рождения. На территории Саратовской области он с 2021 года проживает с матерью, которая сегодня была вызвана в отдел полиции. Несовершеннолетний на период летних школьных каникул находится у отца на территории Республики Казахстан, где и было совершено правонарушение. Сотрудниками полиции с подростком по возвращении будет проведена профилактическая работа».