В ДТП со «скорой» в Воронеже пострадала пассажир «Хендая»

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с участием иномарки и машины «скорой помощи», произошедшей утром 8 июля в Воронеже на подъезде к Северному мосту с правого берега.
ДТП произошло в 7.44. По предварительным данным, 47-летний местный житель, управляя автомобилем «Hyundai Grand Starex» ехал со стороны улицы Ломоносова и не предоставил преимущества машине «скорой помощи» со спецсигналом, которой управлял 19-летний водитель. Спецтранспорт двигался со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в сторону Северного моста.
В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину доставили в больницу.
По факту ДТП проводится полицейская проверка.