В ДТП со «скорой» в Воронеже пострадала пассажир «Хендая»

ДТП произошло в 7.44. По предварительным данным, 47-летний местный житель, управляя автомобилем «Hyundai Grand Starex» ехал со стороны улицы Ломоносова и не предоставил преимущества машине «скорой помощи» со спецсигналом, которой управлял 19-летний водитель. Спецтранспорт двигался со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в сторону Северного моста.