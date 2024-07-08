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В ДТП со «скорой» в Воронеже пострадала пассажир «Хендая»

Полицейские рассказали подробности аварии со «скорой помощью» в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с участием иномарки и машины «скорой помощи», произошедшей утром 8 июля в Воронеже на подъезде к Северному мосту с правого берега.

ДТП произошло в 7.44. По предварительным данным, 47-летний местный житель, управляя автомобилем «Hyundai Grand Starex» ехал со стороны улицы Ломоносова и не предоставил преимущества машине «скорой помощи» со спецсигналом, которой управлял 19-летний водитель. Спецтранспорт двигался со стороны улицы 45 Стрелковой Дивизии в сторону Северного моста.

В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка легкового автомобиля. Женщину доставили в больницу.

По факту ДТП проводится полицейская проверка.