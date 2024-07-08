Подросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште

Информация о происшествии поступила спасателям накануне вечером. На место немедленно выехали четверо специалистов алуштинского отряда «Крым-Спас».
«По прибытии спасатели выяснили, что парень решил сократить путь и по неосторожности сорвался с высоты около 50 метров, получив ушибы и ссадины. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с крутого осыпного склона, после чего передали медработникам», — сказано в сообщении.
В пресс-службе ведомства не рекомендуют туристам сокращать путь за счет безопасности и советуют перед началом движения тщательно оценить возможные опасности и погоду.
Прокуратура ранее организовала проверку из-за падения подростка с горы в Феодосии — 15-летняя девочка упала с горы Васюковка и была госпитализирована.