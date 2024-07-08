В Омске поймали курьера мошенников, который отбирал деньги у пенсионерок

В мае этого года в омскую полицию начали поступать заявления от местных жительниц в возрасте от 80 до 93 лет. Неизвестные им звонили под видом родственников и сообщали, что попали в ДТП, в которых пострадали люди. После с потерпевшими связывались «правоохранители» и рассказывали подробности произошедшего. Они рассказывали, что для прекращения уголовного преследования в отношении их близких требуются деньги. Средства также нужны и для дорогостоящего лечения пострадавших.
Пенсионерки передавали неизвестным от 120 тысяч до 1 млн рублей. В большинстве случаев в качестве курьеров пособник аферистов отправлял таксистов, и только в одном случае за деньгами пришёл сам. После он перечислял мошенникам все собранные средства.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний омич, который работал ветеринарным врачом. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о лёгком заработке и стал выполнять задания анонимных руководителей. Мужчина оставлял себе 10% от полученных денег, а остальные средства пересылал через специальное приложение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент установлена причастность омича к пяти преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.