В Омске поймали курьера мошенников, который отбирал деньги у пенсионерок

В мае этого года в омскую полицию начали поступать заявления от местных жительниц в возрасте от 80 до 93 лет. Неизвестные им звонили под видом родственников и сообщали, что попали в ДТП, в которых пострадали люди. После с потерпевшими связывались «правоохранители» и рассказывали подробности произошедшего. Они рассказывали, что для прекращения уголовного преследования в отношении их близких требуются деньги. Средства также нужны и для дорогостоящего лечения пострадавших.